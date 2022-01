GFVip, Tommaso Zorzi su Soleil Sorgé: “L’ho conosciuta ma non pensavo fosse così”

Tommaso Zorzi da quando ha vinto la scorsa edizione del GFVip sta collezionando diversi successi televisivi. Nella giornata di ieri, l’influencer e conduttore milanese ha rilasciato una bella intervista nel programma di Roberta Termali, mamma di Andrea Zenga. Il programma si chiama A Casa Mia e il giovane ha avuto modo di toccare diversi argomenti.

Sull’attuale GFVip

In molti, infatti, si sono domandati cosa ne pensasse Tommaso di questa edizione in particolar modo di Soleil Sorgé, attuale gieffina. L’influencer, di fatti, è molto amica di Dayane Mello e in alcuni momenti si somigliano molto. Non è difficile quindi capire cosa ne pensi il giovane milanese, il quale con la modella brasiliana ha sempre avuto un rapporto altalenante.

Ma veniamo all’intervista, Zorzi ha spiegato che un grande impatto ce l’ha anche l’ambiente in cui ti trovi e le persone che hai davanti. “La cosa che più mi preoccupava era trovarmi di fronte a una Soleil” ha spiegato l’influencer milanese. Infatti, l’ex vincitore ha sottolineato che probabilmente se ci fosse stata Soleil l’anno scorso l’avrebbe presa con meno diplomazia, arrivando forse ad essere squalificato.

“Non ce l’avrei potuta fare, se ti mettono una Soleil… Che poi io ho conosciuto nella vita e non credevo essere così. Ci sono delle volte che ho detto che se fossi stato lì probabilmente mi avrebbero espulso. Perché a quel punto te le dico tutte, consapevole del mio destino inevitabile” ha detto Tommaso alla mamma di Zenga.

I fan invocano Stefania Orlando e Zorzi

E se qualche utente sui social ha espresso la volontà di vedere in casa Luca Onestini, ex fidanzato della Sorgé, qualcuno invece invoca gli Zorzando. Infatti, diversi fan del reality sperano di vedere proprio Tommaso e Stefania in casa per “rimettere a posto” Soleil, la quale in questa edizione non ha trovato particolari ostacoli e si sta dirigendo dritta verso la finale.