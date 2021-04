GFVip, Tommaso Zorzi sui social: “Chi è l’unico che non ammorba con le sponsorizzazioni?”

Tommaso Zorzi continua a cavalcare l’onda del successo. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, l’influencer ha ricevuto numerose proposte di lavoro, soprattutto da Mediaset. Insomma, una nuova era è iniziata e l’emittente televisiva si sta aprendo più ai giovani.

In queste ore, Zorzi è stato protagonista di una frecciata velata ironica ad alcuni colleghi, non solo influencer ma anche gieffini. Vediamo, quindi, cosa è successo.

FRECCIATINA AI COLLEGHI? – Nella giornata di ieri, Tommaso Zorzi ha ricevuto un pacco direttamente da DM Luxury Brands. Inutile dire che all’interno c’erano diversi regali per l’influencer come tute e maglie di Gucci e una felpa di Dior, ad esempio. Il ragazzo, ovviamente, ha ringraziato ed è rimasto visibilmente sorpreso da questi doni.

Successivamente, Tommaso ha annunciato ai suoi follower che sarebbe andato agli studi dell’Isola dei Famosi per ricoprire il suo ruolo di opinionista. Per l’occasione ha lanciato una frecciatina non proprio velata ai suoi colleghi: “Volevo solo farvi notare una cosa, chi è l’unico che non vi ammorba con le sponsorizzazioni su Instagram?”.

Ovviamente la risposta era scontata ed effettivamente Zorzi, una volta uscito dal GFVip, non ha quasi mai sponsorizzato nulla. Alcuni colleghi del reality show, invece, si sono dati alla pazza gioia. Insomma, Tommaso ha dimostrato per l’ennesima volta di essere una persona senza peli sulla lingua.