GFVip, tra Luca Onestini e Ivana Mrazova ritorno di fiamma?

Tra Luca Onestini e Ivana Mrazova si è riaccesa una certa complicità ma non è tutto come sembra: ecco la spiegazione dell'ex gieffino

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti diversi anni fa in occasione della partecipazione al GFVip. Tra i due iniziò una lunga e intensa storia d’amore conclusa appena dopo il lockdown. Il destino ha voluto, però, farli incontrare di nuovo proprio in quella casa che li ha fatti mettere assieme. Per questo motivo, i fan della coppia si sono chiesti se la coppia fosse tornata insieme.

Galeotto fu un balletto su TikTok

Nella casa del GFVip, quest’anno, Luca e Ivana hanno riallacciato una bel rapporto, come se non si fossero mai lasciati. Finito il programma, i due hanno condiviso su TikTok un balletto che ha acceso le speranze dei fan. Non sono mancati, infatti, i commenti dei fan ma anche di qualche ex vippone, come Oriana Marzoli, la quale ha scritto: “Bravi ragazzi”.

Onestini ha ammesso: “Non è stato facile ma alla fine l’ho convinta”. Questa frase, chiaramente rivolta al balletto, ha acceso la curiosità dei fan più maliziosi. E se i due fossero tornati insieme?

Nessun ritorno di fiamma ma…

A quanto pare, Luca Onestini e Ivana Mrazova non sono tornati insieme. Di recente, l’ex tronista ha dichiarato: “Lei è molto importante per me, quindi vedere un volto che ti suscita queste emozioni è stato per me importante. Il resto è passato in secondo piano. Abbiamo recuperato un rapporto che prima non avevamo. Forse è stata l’emozione più forte che ho vissuto dentro la casa, anzi senza forse.

Il ritorno non lo escludo ma tutto assolutamente con calma, dobbiamo capire tante cose insieme, senza fretta, senza dover giustificare tutto quello che facciamo o non facciamo”. Pare, dunque, che i due attualmente siano solo amici.