GFVip, tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è finita? Le segnalazioni sui social

Già finita la storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? I follower più legati alla coppia hanno notato degli strani movimenti sui social. I due si sono conosciuti all’interno della casa del GFVip, nell’ultima edizione condotta da Alfonso Signorini e che ha visto vincitrice Nikita Pelizon e seconda classificata la modella e influencer venezuelana.

Storia d’amore finita?

Secondo le ultime mosse social, i due si sarebbero lasciati o quantomeno allontanati per una crisi. I follower più attenti, infatti, hanno notato che la bella venezuelana non segue più sui social il suo fidanzato e nelle scorse ore si è mostrata nelle stories in stazione con una valigia in mano. Sono giorni che si parla di una presunta crisi tra i due, prontamente smentita da entrambi.

Nonostante la smentita di settimane fa, Daniele ha pubblicato uno sfogo su Twitter che ha insinuato ancora più dubbi. “La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre ca*ate!” ha detto Daniele sul social.

Tuttavia, qualche giorno fa Oriana ha trascorso dei momenti con Daniele a Verona dopo essere tornata da Ischia per lavoro. La sua presenza ha in qualche modo rassicurato i fan della coppia ma, come sempre, c’è un ma.

Due giorni fa, Daniele ha incontrato a Verona Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ma Oriana non c’era. Quest’ultima non ha mai avuto rapporti idilliaci con la Fiordelisi e da lì sono rimbalzate sui social nuove teorie e complotti. Per il momento, dunque, le cose non sarebbero rosee.