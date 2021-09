GFVip, un concorrente farà coming out? La segnalazione

In queste ultime ore, si sta facendo spazio sul web una notizia che per ora non ha nessun riscontro. A quanto pare, all’interno della casa del GFVip qualcuno deciderà di fare coming out. Al momento non sappiamo nulla ma vediamo da dove è partita la segnalazione.

PRESTO UN COMING OUT? – In una delle sue ultime stories, Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, ha messo la pulce nell’orecchio ai suoi follower. La donna, infatti, ha ammesso di aver saputo da fonti esterne che qualcuno all’interno del reality farà outing. Chi sarà mai il gieffino o la gieffina in questione?

“Un uccellino mi ha detto che nella casa ci sarà un concorrente che probabilmente farà outing. Sarà vero?” ha detto l’influencer senza dilungarsi troppo con le informazioni. Al momento si tratta di una notizia senza prove poiché la stessa Deianira non ha commentato come fa di solito sui social.

Tuttavia, ora sul web è caccia a chi potrebbe effettivamente fare coming out in diretta su Canale 5. Che sia una mossa strategica?

LA POLEMICA ATTORNO A GIANMARIA ANTINOLFI – Nel frattempo, pare che le strategie all’interno della casa siano all’ordine del giorno. L’ultima è quella di Antinolfi, ex di Soleil, il quale ha rivelato ad Alex Belli che non avrebbe problemi ad intavolare una storia d’amore nel reality. Il web si è scagliato contro Gianmaria poiché ha utilizzato termini non proprio da gentiluomo, vedremo se questa sera Alfonso Signorini ne parlerà in diretta.