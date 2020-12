GFVip, un concorrente squalificato potrebbe rientrare nella casa

Quest’anno, il Grande Fratello Vip ha assunto una veste rivoluzionaria: a quanto pare, un concorrente squalificato potrebbe rientrare nella casa. Chiaramente, queste voci di corridoio avrebbero suscitato l’ira del web. Vediamo di chi stiamo parlando.

FAUSTO LEALI SQUALIFICATO DAL GFVIP – Fausto Leali fu uno dei primi vipponi a varcare la porta rossa, ma anche uno dei primi ad uscire. Durante le prime settimane in casa, infatti, il cantante fu squalificato per aver utilizzato impropriamente la parola ne*ro nei confronti di Enock, fratello di Mario Balotelli.

In quell’occasione, Fausto Leali si scusò molte volte, spiegando di essere figlio di altri tempi e di non sapere che al giorno d’oggi quella parola ha un significato profondamente negativo e razzista. Il cantante, inoltre, ribadì di avere contatti con persone afro americane, cercando in tutti i modi di spiegare il suo punto di vista. In ogni caso, le regole del Grande Fratello Vip sono molto severe e Fausto Leali è stato squalificato.

FAUSTO LEALI RIENTRA IN CASA? – Come i telespettatori sapranno, gli squalificati non possono rientrare in casa ma non hanno diritto nemmeno di partecipare alle puntate in diretta dallo studio. Tuttavia, quest’anno questa regola potrebbe subire un leggero cambiamento poiché Fausto Leali potrebbe rientrare nel reality.

Il cantante, infatti, potrebbe partecipare alla puntata speciale di capodanno, salutare i suoi ex coinquilini e allietare la serata con la sua musica. Ma non è finita qui, perché in casa ci sarà nuovamente anche Cristiano Malgioglio. Oltre a loro, è stato confermato anche l’ingresso dei The Kolors. Inoltre, la puntata sarà caratterizzata anche da divertenti sfide di ballo, di canto e di cucina tra i vari protagonisti del reality show.