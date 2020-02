GFVip, un nuovo concorrente potrebbe entrare nella casa

Questa quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini sta avendo molto successo. Effettivamente il cast è molto amato dal pubblico grazie alle dinamiche che si sono create all’interno della casa.

UN NUOVO CONCORRENTE POTREBBE ENTRARE IN CASA – Secondo 361 magazine, un vip potrebbe fare il proprio ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. In nomination ci sono Serena Enardu e Fabio Testi, per cui questo misterioso concorrente potrebbe prendere i posto di uno dei due. La notizia non è stata ancora confermata ma sempre secondo il magazine, potrebbe entrare già dalla prossima puntata. Chi sarà il nuovo inquilino? Stiamo parlando di Patrizia Rossetti, conduttrice e attrice teatrale. Come la prenderanno gli altri concorrenti?

SERENA ENARDU HA SCONVOLTO GLI EQUILIBRI DELLA CASA? – La Rossetti, appunto, potrebbe prendere il posto della Enardu, qualora dovesse uscire ed essere sconfitta al televoto da Fabio Testi. La donna, da quando ha fatto il suo ingresso nella casa, ha sconvolto un po’ gli equilibri degli inquilini. In molti, infatti, credono che la donna abbia un po’ cambiato l’atteggiamento di Pago in casa e questo non è un bene. Tuttavia, la storia dei due è molto seguita dai tempi di Temptation Island e questo potrebbe aver fatto alzare gli ascolti di questa edizione di parecchio. Può non piacere, ma Serena Enardu è sicuramente una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip.