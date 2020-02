GFVip, un protagonista presto genitore: l’annuncio su Instagram

Stefano Sala, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha condiviso con i suoi followers una gioiosa notizia: sta per diventare papà.

STEFANO SALA E IL GRANDE FRATELLO VIP – L’ex gieffino è stato sicuramente uno dei concorrenti più apprezzati dell’edizione. Tuttavia, la sua relazione con Dasha Dereviankina fu messa particolarmente alla prova dalla speciale amicizia con Benedetta Mazza. Quest’ultima provava un qualcosa in più rispetto ad una bella amicizia ma Sala dichiarò più volte di amare moltissimo la sua Dasha.

STEFANO SALA E L’ANNUNCIO SUI SOCIAL – L’amore con Dasha non si è logorato, anzi, i due hanno condiviso un tenero scatto sui social annunciando una gravidanza: Stefano e Dasha saranno presto genitori! Inoltre, lo scorso agosto la coppia è volata segretamente a nozze.

“A quanto pare tra non molto arriverà una new entry in famiglia… Non vediamo l’ora!!!” ha scritto Sala su Instagram. Una notizia che ha avuto riscontri molto positivi da parte dei fan dell’ex gieffino. La famiglia è pronta ad allargarsi visto che Stafano è già papà di una splendida bambina, Sofia, nata dalla relazione con Dayane Mello. La bimba non vede l’ora di comportarsi da sorella maggiore: “Non sta più nella pelle! Chiede ogni cinque minuti quando!”.