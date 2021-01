GFVip, una concorrente rivela: “Ho tentato il suicidio”

Dayane Mello è una delle protagoniste indiscusse, seppur molto criticate, di questo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La modella brasiliana è una vera e propria macchina da reality in grado di sconvolgere gli equilibri della casa. Tuttavia la Mello ha avuto una vita molto difficile, a raccontarlo lei stessa nella casa.

LA VITA TRAVAGLIATA DI DAYANE MELLO – La modella è nata in Brasile da una famiglia povera e molto spesso violenta. Dayane ha raccontato ad Alfonso Signorini di aver passato una terribile infanzia, totalmente nella povertà e spesso senza neanche un pasto caldo a tavola. Questo stile di vita l’ha portata oggi ad essere la donna considerata cinica e incapace di provare delle vere emozioni con i coinquilini.

DAYANE FA UNA CONFESSIONE A MARIO ERMITO – La modella brasiliana fa davvero molta fatica ad andare d’accordo con tutti all’interno del reality. Tuttavia, in questi giorni si è aperta particolarmente con il nuovo arrivato, Mario Ermito, con il quale si è lasciata andare a confidenze molto dure e tristi. Dayane Mello ha confidato all’attore di aver tentato il suicidio quando era ancora una ragazzina. Purtroppo, con un velo di tristezza, la modella ha svelato di aver passato una vita molto difficile e la voglia di finirla una volta per tutte era diventata sempre più forte. Il tentato suicidio l’ha fatta finire in ospedale e, fortunatamente, è stata salvata.

“A sedici anni mio papà mi ha picchiato, e ho preso tutte le medicine per morire. Ero arrivata a un punto in cui non volevo più vivere, guardavo le macchine e aspettavo il coraggio di buttarmi” ha spiegato Dayane Mello. Tuttavia, la modella brasiliana si è fatta aiutare da una psicologa che l’ha fatta rinascere: “Tu devi sentire il dolore, non scappare dal tuo dolore. Adesso i miei dolori fanno più male perché adesso lo sento, ma è bello perché una volta che lo senti domani è un altro giorno, perché lo hai sentito, non l’hai trascurato”.

LA REAZIONE DI MARIO ERMITO – L’attore è stato molto gentile nei confronti di Dayane Mello e l’ha rassicurata con delle dolci parole: “Tu ad oggi sei una donna, quando ti accusano non è vero, tu dici la tua, sei libera di dire ciò che pensi. Il contenuto è sempre lo stesso. Ti apprezzo, sto imparando a conoscerti adesso da quando sono entrato. Oltre a questa tua corazza che ti sei costruita sto scoprendo una persona con una grande forza interiore, prima ti conoscevo superficialmente”.