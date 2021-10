GFVip, urla fuori dalla casa contro Francesca Cipriani: la regia fa partire la musica e censura tutto

Francesca Cipriani è sicuramente uno dei personaggi di quest’edizione del GFVip più iconici. La ragazza, infatti, ormai è molto famosa sui social per le sue scene divertenti o “super trash” come direbbe qualche utente. In queste ore, qualcuno fuori dalla casa le ha mandato un messaggio ben preciso.

GRIDA FUORI DALLA CASA – Nello specifico, un gruppo di persone si è palesato fuori dalla casa del GF per mettere in guardia la Cipriani. Inizialmente ha cercato di attirare la sua attenzione chiamandola, successivamente hanno recapitato il messaggio. Stando a quanto riporta Amedeo Venza, infatti, queste persone avrebbero urlato: “Francesca hai tutti contro”.

A quel punto, la regia ha fatto partire la musica per non far arrivare il messaggio alla Cipriani dall’esterno. Come ormai saprete, è vietato (se non concordato con la produzione) far arrivare messaggi/oggetti dall’esterno. I concorrenti sono obbligati ad estraniarsi dalla realtà.

FRANCESCA HA DAVVERO TUTTI CONTRO? – Facendoci un giro sui social, effettivamente in questo preciso momento la Cipriani non gode di molta fama. Inizialmente il suo atteggiamento da finta svampita e un po’ bizzarra faceva divertire molto il pubblico, tanto da renderla spesso protagonista di meme e immagini simpatiche. Tuttavia, con il passare del tempo la ragazza è sembrata molto finta ed esagerata agli occhi del pubblico, soprattutto dopo le sorprese del suo fidanzato Alessandro.

Francesca, infatti, spesso si è resa protagonista di atteggiamenti particolari ed estremi: ha rotto qualche oggetto di scena, più volte rischiato di far male a Giucas Casella, urla, pianti disperati e, ciliegina sulla torta, due bodyguard per tenerla lontana dal fidanzato (per rispetto delle norme anti-Covid).