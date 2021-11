GFVip, Valentina Nulli Augusti pronta a varcare la porta del reality? Ecco cosa ha detto

Valentina Nulli Augusti è tornata alla ribalta, questa volta ai microfoni di Casa Chi. L’ex fidanzata di Tommaso Eletti, infatti, ha rilasciato un’intervista a Rosalinda Cannavò e al team di giornalisti del programma. La donna non si è risparmiata su Sophie Codegoni e Soleil Sorgé, vediamo cosa ha detto.

Pronta a varcare la porta rossa nuovamente?

Valentina, qualora glielo chiedessero, è pronta a varcare la porta rossa nuovamente. L’ex protagonista di Temptation Island, infatti, è molto richiesta da alcuni utenti del web perché sono convinti che la donna potrebbe mettere un po’ di pepe nelle dinamiche della casa. Sappiamo che il GFVip è stato prolungato fino a marzo 2022, pertanto chi lo sa, potrebbe effettivamente accadere.

Su Soleil e Sophie

La Nulli Augusti non si è risparmiata sulle due gieffine, soprattutto dopo essere stata attaccata gratuitamente. Ecco cosa ha dichiarato in merito: “Sono rimasta male di una cosa. Io non avevo nessun pregiudizio nei confronti di Soleil. Primo la conoscevo poco. Io sono rimasta male di una cosa, quando si è permessa insieme ad altre donne, come Sophie, di attaccarmi gratuitamente, senza conoscermi, senza conoscere la mia storia.

Soleil aveva detto, dopo lo scontro che avevo avuto con Tommy, che io non ero una donna tale da essere chiamata così. Sophie si era permessa di dire una serie di aggettivi beceri e allucinanti. Quando vengo insultata non posso continuare a stare a casa e a subire passivamente, quindi sono andata semplicemente a difendermi.

Avevo sentito delle affermazioni random. Lei aveva detto di conoscermi indirettamente tramite un’amicizia in comune ed è una carissima amica che conosco da 8/10 anni. Sophie sosteneva che le avessero detto che il mio unico fine era la visibilità, ma di cosa stiamo parlando?”.

Ammirazione per Aldo Montano

Infine, Valentina ha dichiarato di avere una forte ammirazione per Aldo Montano, ma bloccando sul nascere ipotetici gossip o voci false. “Non c’è nessuno che mi interessi però stimo tantissimo Aldo. Aldo è proprio un uomo. Ma poi rispetto assoluto perché Aldo è sposato e per me gli uomini sposati sono come dei cactus, quindi non facciamo gossip o illazioni. Assolutamente solo dal punto di vista di ammirazione” ha detto. Vi piacerebbe vederla al GFVip?