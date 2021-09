GFVip, Valentina Nulli Augusti replica a Sonia Bruganelli

Nell’ultima diretta del GFVip 6 andata in onda lunedì sera, si è dato spazio alle sensazioni che sta vivendo attualmente Tommaso Eletti. L’ex volto di Temptation Island, infatti, non si è totalmente ambientato, anzi, addirittura disse ai suoi compagni di viaggio di essere totalmente fuori posto poiché non abituato a stare chiuso in una casa.

SONIA BRUGANELLI DIFENDE TOMMASO – Durante la diretta, il giovane ha trovato un supporto totalmente inaspettato: quello dell’opinionista Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, ha difeso il ventunenne mettendosi nei suoi panni e affermando che probabilmente partecipare a questo reality lo sta cambiando.

“Ti ho seguito nel tuo percorso precedente e secondo me non solo tu stai cambiando, ma credo anche che non sia del tutto colpa tua. Una donna adulta avrebbe dovuto rendersi conto del pericolo a cui potevi andare incontro in un reality come quello che hai affrontato. Avrebbe dovuto tutelarti un po’ di più e magari farti aiutare da uno psicologo, ma non certo in un reality in cui hai dato il peggio di te” ha dichiarato la Bruganelli.

“Spero che non ci sia un futuro tra lui e Valentina, credo che Valentina avrà avuto altre dinamiche sue personali, lui si merita una ragazza della sua età, che cresce insieme a lui” ha concluso l’opinionista.

LA REPLICA DI VALENTINA NULLI AUGUSTI – L’ex fidanzata di Tommaso non ha preso molto bene queste parole dell’opinionista, la quale di fatto le ha addossato delle colpe che non ha. “A volte quando sento certe persone parlare e affermare determinate cose… mi chiedo se siano frutto di riflessione o se si apra bocca solo per sentenziare senza discernimento” ha scritto su Instagram Valentina. Chissà se deciderà di entrare in casa per avere un confronto con l’ex fidanzato.