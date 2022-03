GFVip, Veronica Maya ha detto no a tutti i reality: “Senso della dignità troppo alto”

Veronica Maya, nota conduttrice Rai, ha bocciato categoricamente tutti i reality di Mediaset. L’ex concorrente di Tale e Quale Show è stata molto dura nei confronti di tutti i reality che l’hanno provata a contattare.

Maya boccia i reality: “Dignità troppo alta”

In un’intervista per il settimanale Nuovo, Veronica ha parlato anche della possibilità di partecipare al GFVip o Isola dei Famosi. La donna ha dichiarato di essere stata particolarmente dura e ferma con la sua decisione:

“Ho rinunciato ai reality, me li hanno proposti tutti: da L’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip, ma non farò mai un programma del genere perché ho un senso della dignità troppo alto. Ho rinunciato a cachet importanti perché so di poter guadagnare gli stessi soldi con un altro lavoro, senza stare lontana dai miei figli. Se non ho la TV ho altre cose da fare”.

La conduttrice ha partecipato a diversi programmi ma i fan del GFVip non hanno apprezzato particolarmente le dichiarazioni fatte sul settimanale.

Chi è Veronica Maya

Pseudonimo di Veronica Russo, è nata a Parigi nel 1977 ed è una conduttrice televisiva e showgirl italiana. All’età di 20 anni si è diplomata e ha vinto una borsa di studio per la scuola di Renato Greco a Roma. Dal 2005 al 2010 è stata sposata con Aldo Bergmaschi e successivamente con il chirurgo plastico Marco Moraci. La coppia ha avuto tre figli.