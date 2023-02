GFVip, Vittoria Deganello contro Nicole Murgia: “Mi ha invitata ad abortire”

Non tira una bella aria nella casa del GFVip, ma nemmeno fuori. Nicole Murgia, ormai vippona, da diverse settimane non ha mai toccato l’argomento per il quale probabilmente è entrata nella casa: la difficile situazione del fratello Alessandro con Vittoria Deganello.

Vittoria Deganello incinta di Alessandro Murgia

La storia ormai la conosciamo: Vittoria intraprese una frequentazione con il calciatore, il quale però aveva già moglie e figli. Successivamente la Deganello è rimasta incinta e lui si è defilato. Questa storia ha fatto il giro del web e di tutti i giornali di gossip, soprattutto perché l’ex protagonista di Uomini e Donne non si è tirata indietro e ha proseguito la gravidanza da sola.

La Murgia, nel frattempo, è entrata nella casa del GFVip probabilmente perché prima o poi Signorini vorrà affrontare l’argomento. Più volte, però, Vittoria ha lanciato frecciatine da casa, come quando disse di non guardare il reality perché pieno di “un’ignoranza generale che mi vergogno per l’essere umano”.

Non solo, l’ex Uomini e Donne ha aggiunto nuovissime dichiarazioni. Stando alle sue parole su Instagram, incalzata dalle domande dei follower, pare che la Murgia le abbia consigliato di abortire quando scoprì la gravidanza del fratello.

“Mi avete mandato qualche video (dello sfogo della Murgia, ndr.), sì qualcosa ho visto e chiaramente hai percepito giusto ma mi fermo qui perché se dovessi parlare casca tutto il palco, ricordiamoci che è la stessa persona che mi ha invitato ad abortire. Quale donna e madre si permetterebbe mai di negare una vita?” ha tuonato la Deganello sui social. In passato, la giovane dichiarò che qualcuno le aveva proposto di abortire, ma in quell’occasione non rivelò mai il nome. Adesso, invece, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.