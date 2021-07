GFVip, volano frecciatine tra Antonella Elia e Samantha De Grenet

A distanza di mesi dalla fine del GFVip, Antonella Elia e Samantha De Grenet continuano a punzecchiarsi. Le due non sembrerebbero voler fare pace e lo dimostra questa nuova discussione in corso. Vediamo cosa è successo.

ELIA ATTACCA DE GRENET – Pochi giorni fa, Antonella è tornata a parlare del battibecco con la De Grenet nel programma Belve di Francesca Fragnani. Nello specifico, la donna non si è affatto scusata per le parole pesanti contro la collega anzi, ha continuato dicendo che fossero battute. “Pentita? No, zero. Io passo la vita a guardarmi e a dire oddio, sono ingrassata. Io e le mie amiche lo diciamo ‘Sei ingrassata, sei dimagrita ecc’, cioè ci facciamo bodyshaming dalla mattina alla sera, allora. Ho fatto una battuta. Poi è scoppiata una tragedia greca e vabbè, sti cavoli. Ritengo che alcune cose siano state dette dopo attenta riflessione per farmi fuori, punto. È quello che penso” ha detto la bionda.

Successivamente, l’ex opinionista del GFVip si è difesa dicendo: “Ora io qui lo dico, la cosa mi è stata suggerita. Io non avevo la più pallida idea che lei avesse fatto la pubblicità del gorgonzola. Non è frutto del mio sacco. Ma che accusa è? Era per far ridere, solo che è venuta fuori una tragedia dato che ero talmente incavolata e non ho fatto ridere nessuno. Però quella cosa mi è stata suggerita. Non dirò mai da chi, ma mi è stato proprio detto: ‘Digliela’ e io ho risposto che gliel’avrei detto. Io non l’avevo mai vista”.

LA REPLICA DI SAMANTHA DE GRENET – L’ex gieffina ha replicato duramente alle critiche della Elia rilasciate al programma di Rai 2. “Penso che la “signora” che a distanza di tempo ancora parla del bruttissimo momento di televisione di cui si è resa protagonista non abbia evidentemente altri argomenti oltre che dimostrare nuovamente la sua poca intelligenza e totale mancanza di sensibilità, educazione, eleganza e rispetto oltre che una cattiveria immotivata.

Parla di bodyshaming con una superficialità allucinante senza minimamente rendersi conto che ci sono persone che ne soffrono ogni giorno. Per ciò che riguarda me nello specifico non mi interessa nemmeno rispondere in quanto per me la “signora” è il nulla“ ha detto la De Grenet. Da che parte state?