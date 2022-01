GFVip, volano parole pesanti. Jessica Selassié: “Nathaly minacciata e attaccata da Katia!”

Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una vera e propria guerra nelle ultime 48 ore. La casa è spaccata in due gruppi ma le vere donne in conflitto sono Katia Ricciarelli e le princess Selassié.

Volano parole pesanti

Nella giornata di ieri, sono volate parole molto pesanti e volgari da entrambe le parti. Tuttavia, le dichiarazioni che hanno lasciato interdetti gli spettatori sono state fatte soprattutto da Katia Ricciarelli. Non è la prima volta che la soprano offende pesantemente i concorrenti, motivo per il quale i fan del reality si chiedono se la produzione farà mai qualcosa in merito.

Questa volta, bersaglio della Ricciarelli è stata Lulù Selassié, chiamata “scimmia” e invitata a “tornare a studiare nel suo Paese”. Ma non è tutto perché durante la diretta, o meglio in un fuori onda, la soprano ha denominato la giovane Selassié come colei “che apre le gambe”. Insomma, commenti di basso livello per una donna di estrema cultura come lei.

I telespettatori sono infuriati con la Ricciarelli e chiedono la squalifica per le cose dette da settembre a oggi. I fan si chiedono: “Perché la produzione non fa nulla? Perché la difendono?”. Altri concorrenti sono spesso stati richiamati o addirittura squalificati per frasi di questo tipo, lei no. Anzi, le sue vicende finiscono sempre a tarallucci e vino.

Minaccia a Nathaly?

Non è tutto, perché in queste ore Jessica Selassié si è sfogata pesantemente contro l’altra fazione della casa e ha svelato che Nathaly è stata minacciata e aggredita dalla Ricciarelli. “Nathaly è stata minacciata e Katia Ricciarelli l’ha attaccata, ma cos’è?” ha sbottato Jessica. Come se non bastasse, la puntata della diretta è stata anticipata a venerdì 7 gennaio, forse per provvedimenti disciplinari per entrambe le parti.