GFVip, Walter Zenga entrerà nella casa per chiarire con il figlio Andrea

Andrea Zenga abbiamo avuto modo di conoscerlo durante l’edizione di qualche anno fa di Temptation Island e durante questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il ragazzo, figlio del campione Walter Zenga, ha parlato del rapporto controverso con suo padre, il quale non frequenta i suoi due figli: Andrea, per l’appunto, e suo fratello Nicolò. Tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare in questi giorni.

IL RAPPORTO TRA ANDREA E PAPÀ WALTER – Andrea Zenga non ha mai parlato troppo del suo rapporto con il padre Walter, ma entrando nella casa del GFVip gli è stato chiesto di raccontare come vivesse questa storia. In realtà, il giovane ha sempre avuto molto rispetto nei confronti di Walter, nonostante i due non abbiano un rapporto padre-figlio.

Più di una volta, Andrea ha parlato di questa vicenda ma sempre con educazione. Quando Alfonso Signorini gli fece notare il post pubblicato dal padre e le grandi critiche del web nei suoi confronti, il ragazzo reagì difendendo lo stesso padre da questi attacchi e chiedendo agli utenti sui social di lasciarlo libero di comportarsi come vuole.

WALTER ZENGA ENTRA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP – Inaspettatamente, il GFVip ha fatto sapere che venerdì Walter Zenga entrerà in casa per chiarire e parlare con suo figlio Andrea. Si tratta di un incontro molto atteso, soprattutto perché Andrea non crede affatto che il padre possa fare un passo del genere.

L’opinionista Pupo è stato uno dei pochi a credere nell’allenatore e in un ipotetico incontro. Pupo ha creduto sin da subito che Walter Zenga avrebbe fatto qualche gesto, infatti, l’uomo ha deciso di entrare nella casa. Inoltre, Andrea ha sempre sostenuto di non voler fare primi passi poiché è il padre che deve prendersi le responsabilità nei confronti dei figli. Vedremo cosa accadrà nella puntata di venerdì.