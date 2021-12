Ghoulam, Gazzetta dello Sport: “Dopo 8 anni, sarà addio! Se arriva un’offerta gennaio, andrà via prima!”

Durante la stagione 2017-2018, con Sarri alla guida del Napoli, Faouzi Ghoulam stava disputando una stagione eccellente, in cui in 11 giornate di Serie A, mise a segno 2 goal e 3 assist (più altri due assist in Champions League). Agli occhi di tutti i napoletani, sembrava finalmente colmata quella lunga mancanza di un terzino sinistro di spessore, che mancava ormai da tempo. Tutto ciò si rivelò solamente un illusione, a causa di un maledetto infortunio: durante la partita contro il Manchester City, persa poi dagli azzurri per 2-4, il giocatore algerino subì un ifnortunio gravissimo, ossia la rottura del legamento crociata, che gli condizionerà tutta la sua carriera.

Da quel momento in poi, Ghoulam sarà in perenne parabola discendete, e da quell’infortunio non si riprenderà mai. Lo scorso anno, Gattuso provò a reintegralo tra i titolari gradualmente, ricevendo dopo tanto tempo risposte positive. La sfortuna però, non abbandonò mai il ragazzo, visto che durante la partita col Bologna, riportò una “rottura del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio sinistro” (non quello infortunato in precedenza).

Per tutti i tifosi e gli addetti ai lavori,questo ennesimo infortunio signficherà la fine del rapporto tra Ghoulam e il Napoli. Di certo l’algerino ha poche colpe, visto che cinque anni fa si intravedevano gli sprazzi di un vero e proprio campione. Attualmente i 3 milioni di euro all’anno che percepisce, cominciano a pesare sul bilancio del Napoli, considerando il duro periodo di ristrettezza economica che sta affrontando la dirigenza azzurra.

Secondo quanto riferisce la “Gazzetta dello Sport”, Ghoulam lascerà sicuramente il Napoli a fine anno, visto che il suo contratto è in scadenza per il 2022, ma potrebbe fare le valigie anche prima: “Faouzi Ghoulam è in scadenza di contratto a fine stagione. Ma la storia del trentenne esterno francese col Napoli potrebbe concludersi già a gennaio. Se arriverà un’offerta, il tempo dei saluti sarà anticipato. Pesa il suo ingaggio di 2,4 milioni di euro. Soprattutto dinanzi a un rendimento che in questa stagione si riassume in appena 14 minuti, tutti in campionato, in quattro finali di partita. Dopo 8 anni per Ghoulam il futuro sarà altrove”.

In riferimento a quanto scritto dal quotidiano rosa, Emanuele Cammaroto, esperto di mercato, ha dichiarato che se tale strategia di anticipare la cessione dell’algerino, potrebbe dare la possibilità al Napoli di intervenire sul mercato per un nuov terzino sinistro. Sarà difficile trovare un’acquirente, visto le condizioni e la forma fisica del giocatore, soprattuto se acquistarlo prima della scadenza, significa sborsare qualcosa in più. Ad ora la situazione in difesa rimane critica ed i giocatori disponibili in quel reparto si contano “sul palmo di una mano”.