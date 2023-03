Ghoulam litiga con un tifoso della Juventus

L’ex calciatore del Napoli non ha dimenticato i suoi trascorsi in azzurro, tanto da aver litigato con un tifoso della Juventus sui social

Faouzi Ghoulam ha lasciato il Napoli, ma Napoli sembra non aver lasciato lui. L’ex calciatore partenopeo, continua a far parlare di sé anche dopo aver lasciato la squadra. La difende a spada tratta sui social.

La festa per lo scudetto sembra essere vicina e monta l’attesa sui social. Alcuni tifosi rivali del Napoli hanno iniziato a stuzzicare Ghoulam, che ha risposto di tutto appunto. Il calciatore algerino, infatti, ha iniziato a cantargliele e litigare sul web.

Ecco cosa è successo

Un tifoso della Juventus ha scritto sotto un post di Anna Trieste questo commento: “Basta che per festeggiare non vi fate saltare le dita o vi sparate tra di voi per sbaglio”. A quel punto nella discussione si è inserito l’algerino, che ha risposto: “Non sono affari tuoi come vogliamo festeggiare. Lascia perdere Napoli e guarda la tua squadra e in bocca al lupo per l’anno prossimo ??? È dura vincere soltanto sul campo!”.

Il fan ha provato a rispondere al terzino dell’Angers, dicendogli: “Non ti riprendi più. Il Napoli vince lo scudetto proprio quando te ne vai. Forse è anche merito di Mario Rui che ora fa i cross come si deve”. La risposta non si è fatta attendere: “Forza Napoli sempre. Purtroppo non sai cosa è amare una città come Napoli, va al di la del calcio. Lo auguro a tutti voi di amare e essere amato quanto Napoli a me e io amo Napoli. Quando la gente capiranno che il Napoli è solo amore!”.