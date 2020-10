Ghoulam: “Nel Napoli gioca uno dei calciatori più forti al Mondo”

Il difensore del Napoli, Faouzi Ghoulam, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai suoi follower attraverso il suo profilo ufficiale Instagram. Il terzino azzurro non si è sottratto a niente, come dimostrano le sue risposte.

Innanzitutto, un tifosi gli ha chiesto quale fosse per lui il difensore più forte del Mondo, escludendo, però, un giocatore già presente in squadra, Kalidou Koulibaly. La risposta di Ghoulam non si è fatta attendere, confermando, però, la scelta del napoletano: “Questa è una domanda semplice, per me tutta la vita Kalidou! Non ci sono dubbi su questo“.

Con Ghoulam, sono stati poi affrontati altri temi, dal suo più grande rimpianto: “non c’è, perchè bisogna vivere senza rimpianti. Ogni cosa è un’esperienza, positiva o negativa“, a se si trovasse bene a Napoli: “Certo, sono più di sei anni. Per un calciatore è tantissimo, quasi la metà della carriera, per me molto di più, ne sono orgoglioso”.

Dopo anni difficili a causa degli infortuni, ora il terzino azzurro è pronto ad iniziare una nuova stagione, con Rino Gattuso che è pronto a schierarlo in alcune partite.

Ghloulam ha infine lasciato un ultimo messaggio: “Ancora 9mila followers e saremo al milione su Instagram, vorrei ringraziare tutti. Una volta arrivati al milione vorrei fare un gioco per vincere dei regali, quindi faremo questo gioco e manderò alle persone dei regali. Per l’Algeria aspetteremo che riaprano le frontiere“