Ghoulam non vuole lasciare il Napoli e sta rifiutando le offerte

Uno dei calciatori del Napoli che secondo le voci di calciomercato dovrebbe lasciare la squadra già in questa sessione di gennaio è Faouzi Ghoulam. Molti club si sono interessati al terzino, con diverse richieste che sono arrivate specialmente dalla Francia. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’algerino non è assolutamente intenzionato a lasciare Napoli.

Il club partenopeo sembrerebbe interessato a volersene disfare per via di una condizione fisica ormai troppo precaria a seguito dell’infortunio rimediato nel 2017, dopo il quale non è più ritornato quello di prima. Il Napoli l’ha aspettato, gli ha ridato fiducia, ma il problema muscolare continua ad attanagliarlo e a non permettergli di esprimersi al 100%.

Adesso, la sua situazione dovrebbe essere in via di rientro e il ragazzo in via di guarigione, pur avendo accumulato fin qui solamente 300 minuti in Serie A ed essendo, anche per la partita di domani contro la Fiorentina, indisponibile. Anche il suo procuratore, Jorge Mendes, sta facendo di tutto per mettersi in contatto con altri club per cercargli una nuova sistemazione, ma fin qui non c’è nessuna novità che lo vede lontano dal San Paolo.

Secondo quanto scritto stamattina dal Corriere dello Sport, Ghoulam vuole rimanere a Napoli e non è allettato da nessun’offerta, nemmeno dai club francesi che lo vorrebbero per rinforzare le proprie squadre. L’algerino vuole ancora giocarsi le proprie carte in azzurro e vuole dimostrare a tutti che non solo può tornare quello splendente giocatore che aveva incantato tutti prima dell’infortunio contro il Manchester City, ma che può ancora dire la sua in un campionato competitivo e aiutare il Napoli a rialzarsi.