Ghoulam, Venerato rivela: “Il Napoli lo aveva ceduto per 60 milioni di euro”

Faouzi Ghoulam è un calciatore francese naturalizzato algerino, difensore del Napoli. Nel corso di questa stagione, nelle sue dieci presenze complessive, ha dato prova di aver recuperato una buona condizione fisica. Nonostante le discrete prestazioni, il terzino sinistro sembrerebbe essere molto lontano da come appariva in passato.

Trattativa per 60 milioni di euro

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rivelato particolari interessanti ai microfoni di Goal Show sul giocatore:

“Fouzi Ghoulam è stato a mio avviso il terzino sinistro più forte d’Europa. Non a caso il Manchester United lo aveva praticamente acquistato dal Napoli investendo una cifra pari a circa sessanta milioni di euro.

E il club di Aurelio De Laurentiis aveva preso anche il suo sostituto: Grimaldo dal Benfica. Ghoulam era davvero fortissimo, ecco perché i tifosi non hanno accettato di buon grado Mario Rui. Non perché il portoghese non sia bravo, ma perché hanno ancora in mente il vecchio Ghoulam”.

Via da Napoli?

Un tifoso ha chiesto a Paolo Bargiggia del futuro del terzino sinistro e di Mertens: “Ghoulam e Mertens andranno sicuramente via dal Napoli? Mi fido solo di te”. La risposta del cronista ha spiazzato un po’ tutti: “Dalle miei parti si dice che solo la morte è sicura…”.