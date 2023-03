Già finita tra Gloria Nicoletti e Ivan Di Stefano, lo sfogo di lei

È già finita tra Gloria Nicoletti e Ivan Di Stefano, con lei che ha già preferito sfogarsi sui social

Tra i due è già finita, anche se sembrerebbe non essere mai iniziata totalmente. Ivan Di Stefano ne ha parlato a TVpertutti: “Mi sono messaggiato tramite Instagram con una ex dama del parterre un paio di giorni prima dell’ultima registrazione di U&D. Dato che sono un uomo coretto e ho rispetto per il programma, per Maria come anche per la redazione, ho preferito dire la verità e il tutto. La redazione ha gradito molto questa mia sincerità e lealtà. Penso non sia da tutti, lasciare il programma per conoscere una donna che conosci solo dalla TV e neanche ci hai parlato un secondo di persona! Comunque si tratta di Gloria e, dato che mi ha confidato che anche lei è rimasta colpita della mia persona, abbiamo deciso di conoscerci e frequentarci. Come si suol dire: se sono rose…fioriranno”. Una storia, però come detto, finita subito.

Lo sfogo di Gloria Nicoletti

Sui social la ex Dama ci ha messo poco a sfogarsi: “Vi ringrazio per la vostra gentilezza ma sono rimasta molto delusa. Purtroppo in amore non sono fortunata…tu sai a cosa mi riferisco, se una persona sbaglia prima di iniziare per me è già finita!! per il momento non voglio aggiungere altro…meglio sapere delle verità non belle ora che dopo, grazie a tutti vi voglio bene“. Non si sa cosa sia successo nell’effettivo, ma ancora prima di iniziare la storia è già terminata.