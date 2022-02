Giallo a Sanremo, Sabrina Ferilli fuori onda: “Pezzo de m”, e rifiuta la mano di Amadeus

Piccolo giallo durante la finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Mentre Amadeus annunciava in diretta i vincitori dei premi della critica, si è sentita la voce di Sabrina Ferilli che da dietro le quinte – non accorgendosi di avere il microfono acceso – ha apostrofato qualcuno con un “Pezzo de mer**”.

Lo sfogo della splendida attrice si è sentito distintamente, anche se è difficile stabilire con chi ce l’avesse. Così come lo è capire cosa abbia fatto innervosire la Ferilli. In molti pensano che l’attrice ce l’avesse con Amadeus, visto che poco prima, mentre il conduttore provava a portarla nuovamente sul palco, lei ha protestato esclamando “Ma nun ce sto!”. Cosa che lascia pensare a un fuoriprogramma non molto gradito da Sabrina Ferilli.

Un’altra interpretazione sembrerebbe suggerire invece che la Ferilli ce l’avesse con Gianni Morandi. In quel caso, conoscendo entrambi, quel “pezzo de m” potrebbe anche essere stato usato dall’attrice “affettuosamente”.

Amadeus le porge la mano, ma Sabrina Ferilli la ritrae

Ma c’è un altro comportamento sospetto che ha attirato l’attenzione di alcuni blogger, tra cui ilMenestrelloh. La Ferilli si sarebbe infatti rifiutata di dare la mano ad Amadeus. Che si sia veramente risentita per qualcosa accaduto dietro le quinte o si è trattato di un semplice accumulo di stress? Del resto essere protagonista dell’ultima puntata del Festival di Sanremo più seguito di sempre non deve essere molto facile. In effetti a molti l’attrice è sembrata più spenta e macchinosa del solito per tutta la serata, anche se questo non ha rovinato per niente la sua presenza.