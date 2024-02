Giampaolo-Napoli, la posizione del mister: l’ipotetico ingaggio del sostituto di Mazzarri

In casa Napoli la situazione è preoccupante. La zona Champions dista ora nove punti e il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe pensando seriamente di sostituire Walter Mazzarri con un nuovo allenatore. Tutte le indiscrezioni porterebbero a Marco Giampaolo, il quale accetterebbe il ruolo di traghettatore fino al termine della stagione.

A rivelare la posizione del mister in merito ad un suo possibile approdo in azzurro è il portale AreaNapoli.it, il quale svela come Giampaolo sarebbe ben lieto di approdare nella squadra Campione d’Italia per rimettersi in gioco.

MARCO GIAMPAOLO NUOVO ALLENATORE DELLA SSC NAPOLI AL POSTO DI WALTER MAZZARRI DOPO LA PARTITA CONTRO IL BARCELLONA?

L’ex Milan potrebbe quindi approdare in azzurro dopo la gara di Champions League contro il Barcellona. Per il mister sarebbe pronto un contratto fino al 30 giugno 2024, nel quale sicuramente ci sarebbero delle possibilità di proseguimento con un nuovo contratto pluriennale in caso di qualificazione alla prossima Champions o vittoria della massima competizione europea.

Ma, che tipo di ingaggio di sarebbe per Giampaolo? Per guidare la SSC Napoli per tre mesi, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe riservargli comunque uno stipendio risicato e non superiore ai 300 mila euro.