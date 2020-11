Giancarlo Caselli, l’ex membro del CSM: “Avrei fatto giocare Juve-Napoli. Nella sentenza manca una risposta”

Giancarlo Caselli, ex membro del Consigilo Superiore della Magistratura ed ex Procuratore della Repubblica, è stato intervistato sulle frequenze di Radio Punto Nuovo. Nel corso della trasmissione telefonica, si è parlato soprattutto della sentenza relativa alla partita Juventus-Napoli.

“Juventus-Napoli: personalmente avrei preferito che fosse stata decisa la partita da giocare. Perché mi sembra una decisione più equa, meno drastica ed autoritaria, più di mediazione. Altrimenti, ci tiriamo dentro una zavorra per tutto il campionato. Non è un bene per il campionato“.

“Le parole della sentenza sono molto forti, parole pesanti. Manca una risposta nella sentenza: quale vantaggio a non giocare quel giorno, questo manca nella sentenza secondo me. Il Napoli non aveva interesse a non giocare. Parlare di preordinazione mi sembra eccessivo”.

Per Giancarlo Caselli, quindi, la decisione più giusta sarebbe stata quella di far disputare la partita tra Juventus e Napoli ed evitare tutte queste scenate che si stanno facendo in un periodo difficile per il calcio italiano.

Caselli ha infine aggiunto: “Sono stato magistrato per 50 anni: rispetto assoluto per le sentenze tutte. C’è possibilità di terza istanza per il Napoli ed anche ricorso alla Giustizia ordinaria. Le norme sul Covid sono confuse e ballerine, in particolare in Italia. Poi, ci sono gli incroci di competenze: c’è stata una linea di grande severità, sia per il Napoli, sia per la Roma“.