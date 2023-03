Giancarlo Padovan: “Abbiamo capito che l’unica anti-Napoli è la Juventus di Massimiliano Allegri”

Ai microfoni di calciomercato.com, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan. Tra i vari temi toccati, si è parlato dell’ultima vittoria della Juventus contro il Torino e dei bianconeri che, a detta di Padovan, rappresenta l’unica anti-Napoli in questo momento: “Dovevamo arrivare alla ventiquattresima giornata per scoprire che sul campo c’è un’unica anti-Napoli, si trova a quindici punti dalla capolista e, però, può correre, in pura ipotesi, al massimo per l’Europa League“.

“L’anti-Napoli vera – ormai l’hanno capito tutti – è la Juventus di Massimiliano Allegri, zavorrata dei 15 punti di penalizzazione, seriamente pronosticata di essere ancora punita, chissà, addirittura con la retrocessione“.

Il nuovo direttore di calciomercato.com, quindi, non ha dubbi: la Juventus rappresenta l’unica squadra che può stare al passo del Napoli.