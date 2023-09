Giancarlo Padovan: “Nessuno ha detto a De Laurentiis che nel Napoli è titolare un ex giocatore”

Nel suo editoriale sul portale Calciomercato.com, il giornalista Giancarlo Padovan scrive del Napoli e della brutta sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri: “Finisce l’effetto Spalletti, comincia l’effetto Garcia”.

“L’allenatore che l’astuto De Laurentiis – uno che crede di avere inventato il calcio perché ha vinto uno scudetto grazie a Luciano e a Giuntoli, anche se ovviamente tutti li disconoscono – è andato a raccattare ai margini dell’Arabia Saudita, dove si era trasferito per svernare e ricevere una sorta di pensione anticipata. Ora Rrahmani senza Kim è un pesce fuor d’acqua (non sa tener la linea), Juan Jesus, invece, è un ex giocatore, ma nessuno lo ha detto a De Laurentiis che, infatti, ha preso Natan, panchinato da Garcia“.

“Arroganza, presunzione, velleità. Il Napoli oggi è tutto il suo presidente e l’ineffabile allenatore, la squadra suona lo spartito di Spalletti, ma lui non c’è più e quando qualcosa si inceppa nessuno interviene […]”.

In casa Napoli, ora ci si interroga sul futuro. Il rischio è quello di fare una brutta figura dopo la vittoria dello Scudetto dello scorso anno e non riuscire, non solo a ripetersi, ma neanche stare al passo di Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Lazio e forse Roma.