Gianluca Di Marzio: Il Napoli penserà di monetizzare dalla cessione di Ounas

Tra i giocatori che il Napoli ha ceduto in prestito e che ritorneranno a Castelvolturno al termine di questa stagione c’è soprattutto Adam Ounas, che pur essendo retrocesso con il suo Crotone, ha messo in luce tutte le sue qualità e fa sperare Aurelio De Laurentiis di poter ottenere un ritorno economico monetizzando con la sua cessione a titolo definitivo.

Ne ha parlato il noto giornalista di Sky, nonché esperto di calciomercato, Gianluca di Marzio sulle pagine del suo sito ufficiale:

“A Crotone ha mostrato tutte le sue qualità e adesso il Napoli se lo riporta alla base. Valuterà il da farsi. Per lui il club azzurro chiede tra i 10 e i 15 milioni di euro ma dipenderà soprattutto dal nuovo allenatore, se dare fiducia o no a questo ragazzo che forse qualche opportunità in più se la meriterebbe”.

Discorso, quindi, per ora totalmente in standby visto che del nuovo allenatore del Napoli ci sono solamente indiscrezioni e voci di corridoio, forse anche troppe, con in testa Luciano Spalletti. Chiunque arriverà sulla panchina azzurra dovrà valutare dettagliatamente come si potrebbe impiegare Ounas visto che sulle fasce il Napoli è ben coperto e sarebbe difficile per lui farsi strada.

Quest’anno l’algerino ha totalizzato 20 presenze in Serie A mettendo a segno quattro goal e distribuendo quattro assist. È un classe 1996 perciò ha ancora margini di inserimento nel grande calcio.