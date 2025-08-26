Gianluca Di Marzio: “Mi è appena arrivata una notizia poco felice su Hojlund”. Il ‘piano B’ costa 25 milioni

Quella che sembrava poter essere la giornata dell’accordo definitivo tra Napoli e Manchester United si è trasformata in un nuovo rinvio. I due club stanno trattando da settimane il futuro dell’attaccante danese, ma la firma tanto attesa non è ancora arrivata. La giornata di oggi, martedì 26 agosto, avrebbe potuto chiudere l’operazione. Invece, servirà ancora del tempo per sciogliere gli ultimi nodi. La pazienza resta dunque l’arma principale in questa fase della trattativa, riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito web.

In serata è prevista una nuova chiamata tra la dirigenza partenopea e quella inglese, un incontro a distanza che potrebbe sbloccare la situazione. L’obiettivo è ridurre le distanze e avvicinarsi a un’intesa complessiva. Entrambe le società sono consapevoli dell’importanza del giocatore e non vogliono commettere passi falsi. Per questo motivo ogni dettaglio viene analizzato con attenzione. Il dialogo resta aperto e costante.

Il punto cruciale della trattativa riguarda l’obbligo di riscatto. Napoli e Manchester United hanno opinioni divergenti su come strutturarlo. Il club italiano vorrebbe legarlo alle presenze effettive del calciatore, garantendo così maggiore tutela. Gli inglesi, al contrario, non intendono accettare questa clausola. Su questo aspetto si gioca gran parte dell’intesa finale.

I Red Devils hanno ribadito più volte la loro posizione ferma, rifiutando l’idea che il riscatto dipenda dal minutaggio o dalle apparizioni in campo. Per loro l’operazione deve avere basi più certe e meno variabili. Una formula condizionata, infatti, complicherebbe la pianificazione sportiva ed economica del club. Questo muro ha finora impedito la chiusura dell’accordo. Tuttavia, le parti continuano a confrontarsi con spirito costruttivo.

Nonostante le difficoltà, la trattativa non è considerata compromessa. Napoli e Manchester United condividono l’interesse a trovare un punto d’incontro. Le prossime ore, con la nuova chiamata programmata, saranno decisive per capire la direzione definitiva. Se arriverà la svolta, il trasferimento potrà finalmente concretizzarsi. In caso contrario, i dialoghi proseguiranno ancora. La sensazione è che l’intesa sia vicina, ma non ancora completa.

In ogni caso, il Napoli ha già pronto l’asso nella manica nel caso in cui dovessero esserci problemi e si chiama Dusan Vlahovic. Il calciatore della Juventus, al momento, rappresenterebbe il piano b della dirigenza partenopea e potrebbe arrivare per 25 milioni di euro.