Gianluca Tornese, ex volto di Uomini e Donne, si sposa con Marika Spinosa

Gianluca Tornese, noto per aver partecipato a Uomini e Donne, ha finalmente trovato la sua felicità sentimentale. L’ex corteggiatore, dopo anni lontano dal piccolo schermo, ha sorpreso tutti con una romantica proposta di matrimonio alla sua compagna, Marika Spinosa, coronando così un amore profondo e sincero.

Il percorso nel programma

Gianluca aveva esordito nel famoso dating show nel 2014 come corteggiatore di Valentina Dallari, ricevendo fin da subito il sostegno del pubblico. Tuttavia, la sua esperienza non si concluse nel migliore dei modi, poiché Valentina decise di interrompere la loro conoscenza. Nonostante la delusione, Gianluca ritornò nel programma nel 2017, questa volta per corteggiare Nilufar Addati, ma anche in quell’occasione il percorso non ebbe un lieto fine.

Terminata l’avventura televisiva, Gianluca ha intrapreso altre strade, partecipando al programma La Pupa e il Secchione e dedicandosi successivamente alla carriera di modello e imprenditore. Pur lontano dai riflettori televisivi, è rimasto un personaggio molto seguito sui social, dove condivide momenti della sua vita quotidiana.

La stabilità con Marika Spinosa

Oggi, il giovane partenopeo sembra aver finalmente trovato stabilità e serenità accanto a Marika Spinosa, una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo. Marika, che lavora in un negozio a Napoli, ha conquistato il cuore di Gianluca con una relazione solida e discreta, lontana dal clamore mediatico. La coppia, unita da oltre un anno, vive il proprio amore tra momenti di quotidianità e dolce complicità.

Il momento più emozionante è arrivato durante una sfilata di moda, quando Gianluca ha deciso di inginocchiarsi davanti a Marika e chiederle di sposarlo. Un gesto romantico e inaspettato che ha lasciato senza parole i presenti, scatenando l’entusiasmo dei fan sui social. Poco dopo, Marika ha condiviso il video della proposta sulle sue storie Instagram, commentando con emozione: “Che emozione, ho il cuore a mille!”

La proposta di matrimonio rappresenta un nuovo capitolo nella vita di Gianluca, che sembra finalmente aver trovato l’amore vero dopo anni difficili e lontano dal mondo dei reality. Un momento speciale che i due innamorati ricorderanno per sempre e che ha conquistato i fan, pronti a celebrare insieme a loro l’inizio di questa nuova avventura.