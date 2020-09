Gianluca Vacchi, svelato il sesso del nascituro: ecco l’annuncio su Instagram

Una sorpresa per i futuri genitori che hanno assistito alla comunicazione in modo singolare.

Gianluca Vacchi, ricco imprenditore bolognese e influencer, compierà 53 anni ad agosto mentre la sua compagna, Sharon Fonseca, ne ha 25. Il loro, nonostante la grande differenza di età, è un grande amore coronato da un figlio. Sharon è infatti incinta dell’uomo che diventerà papà per la prima volta.

Tempo fa, i due annunciarono la gravidanza dichiarando si essere al settimo cielo per il lieto evento. In questi giorni, è arrivata la conferma del sesso del nascituro e, come di consueto, hanno riferito l’evento ai follower su Instagram.

UNA BAMBINA IN ARRIVO – I due hanno annunciato il lieto evento in maniera singolare e sicuramente poco comune. Accompagnati dal cane Gordo, amato labrador, tenendosi per mano nel parco della villa di Vacchi, i due hanno assistito ad un elicottero che ha svelato il sesso del futuro nascituro.

Un fumo rosa e tante lacrime tra amici e parenti, Sharon e Gianluca diventeranno genitori di una bambina. Abbracci e lacrime con la famiglia e Gordo che scodinzola felice, poi il post su Instagram per festeggiare il lieto evento.

“Mamma e papà ti aspettano con ansia, principessina. Siamo felice di condividere con voi il sesso del nostro bambino” scrive Gianluca Vacchi su Instagram. Il nome è ancora sconosciuto ma i commenti positivi e felicitazioni da parte dei 16 milioni di follower non sono affatto mancati.