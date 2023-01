Gianluca Vialli ancora ricoverato a Londra, condizioni di salute gravi ma stabili

Sono ormai passate due settimane da quando Gianluca Vialli ha annunciato il ritiro da tutti i suoi impegni con la Nazionale italiana per dedicarsi completamente alla battaglia contro la sua malattia, un tumore maligno al pancreas con cui lotta ormai da diversi anni, dal 2017.

Le sue condizioni di salute sono subito risultate serie, con i familiari che l’hanno raggiunto nella clinica dov’è ricoverato, a Londra. Come fa sapere il Secolo XIX, le sue condizioni di salute, seppur gravi, rimangono stabili.

Si tratta, in ogni caso, di un segnale incoraggiante che fa capire come l’ex calciatore stia lottando con tutte le sue forze per vincere anche questa volta la battaglia contro la malattia.

La famiglia dell’ex campione di calcio continua a mantenere riserbo sulle sue effettive condizioni di salute, ma il fatto che sia stabile è sicuramente un segnale importante. Della sua malattia, Vialli, ne ha parlato in un libro: “La risposta me la dà la risonanza magnetica: ferma tutto, Luca. Hai un cancro al pancreas“.

“Quando me lo dicono io ancora non lo so che è uno dei più gravi, ma lo capisco da come il dottore soffia le parole fuori dalle labbra: ‘Ci sono buone possibilità’. Buone possibilità di cosa? Mi chiedo. E, quando lo capisco, io che fino a quel momento della mia vita da atleta non sapevo niente di malattie, biopsie, pet-scan, di linfonodi e liquidi di contrasto, mi sento perduto“.