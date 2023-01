Gianluca Vialli deceduto per la recidiva al pancreas: un ittero il primo sintomo per l’ex calciatore

Gianluca Vialli ha combattuto contro il tumore al pancreas per ben cinque anni. La malattia, alla fine, ha avuto la meglio e l’ex calciatore ha passato gli ultimi giorni in una clinica a Londra.

Nel 2020 sembrava essere riuscito a sconfiggere il male, ma una recidiva del tumore non gli ha dato scampo. La malattia che ha colpito Gianluca Vialli è una delle più letale che colpisce una ghiandola fondamentale per l’organismo umano che si trova tra lo stomaco e la colonna vertebrale.

Il cancro al pancreas costituisce il 3% di tutti i tumori in Italia e il principale fattore di rischio è aver avuto parenti con questa malattia.

Si tratta di un cancro difficile da diagnosticare in tempo e i primi sintomi compaiono già in uno stadio avanzato: ittero, urina scura, steatorrea, dolore tra addome e schiena, perdita di peso, nausea, vomito. Non tutti i pazienti possono sottoporsi all’intervenuto chirurgico come fatto da Gianluca Vialli.

Di solito è operabile solo il 20-30% dei pazienti. La chemioterapia è la cura più diffusa e la sopravvivenza si aggira tra l’8 e il 10%. I principali fattori di rischio sono il fumo, obesità, mutazione dei geni BRCA e pancreatite cronica che può essere dovuta all’abuso di alcol.

Il dottore che ha operato l’ex calciatore ha dichiarato: “Il primo sintomo è stato un ittero. Altri segni? Feci chiare e urine scure. La soluzione può essere l’asportazione del pancreas. Altrimenti si ricorre a chemioterapia o altre cure e radioterapia. Dopo 5 anni dall’intervento sopravvive il 20/30 per cento dei pazienti poiché c’è un alto rischio di metastasi o recidiva: purtroppo è quello che è successo a Vialli”.