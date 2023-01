Gianluca Vialli, il racconto e ricordo di Zazzaroni: “Ecco come sta Roberto Mancini”

La morte di Gianluca Vialli, avvenuta dopo poche settimane da quella di Sinisa Mihajlovic, ha lasciato un vuoto e una profonda tristezza nel mondo dello sport. Mai una parola fuori posto, sempre gentile ed educato, amava la sua privacy e la sua famiglia. Possiamo dire, dunque, un uomo di altri tempi. Ivan Zazzaroni, a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, ha deciso di ricordarlo.

Il ricordo di Zazzaroni: “Era riservatissimo”

“Trentanove anni di conoscenza, non ce la faccio. Mi disse: voi giornalisti mi descrivete come una persona più intelligente di quello che sono. Era un ragazzo bulimico di vita. Ha avuto una grande vita fino a cinque anni fa, quando è cominciata questa brutta storia” inizia il racconto Zazzaroni, sconvolto dalla notizia così come tante altre personalità dello spettacolo e dello sport.

“Era riservatissimo, davvero riservatissimo, sono convinto che non sia contento del fatto che parliamo di lui. Negli ultimi giorni a Londra lui sapeva che sarebbe finita, ha chiamato tutti gli amici per l’ultimo saluto” continua.

Vialli non amava apparire, ci teneva tanto alla sua privacy e cercava sempre di stare lontano dal mondo del gossip o dalle telecamere. Zazzaroni ha poi speso due parole per Roberto Mancini, suo grande amico con il quale ha avuto modo di vincere l’Europeo e coronare un sogno.

“Oggi Roberto Mancini sta versando tantissime lacrime. Dopo la morte di Sinisa Mihajlovic e di Luca, vuol dire che un pezzo importantissimo della sua vita se ne va” ha concluso. Non solo Zazzaroni, in tanti sui social e in tv hanno espresso il proprio cordoglio per la sua morte ricordando momenti di vita insieme.