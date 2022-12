Gianluca Vialli, la moglie Cathryne White Cooper: chi è?

Negli ultimi giorni è spesso finita al centro dell’attenzione Cathryne White Cooper, moglie di Gianluca Vialli. Purtroppo è sotto i riflettori per via della salute di suo marito, da anni combatte la propria battaglia contro il cancro. Attualmente la donna è a Londra, al fianco di Gianluca, ricoverato per via del peggioramento delle sue condizioni di salute.

CHI È? – Nonostante Cathryne sia spesso finita nel mirino del gossip per via del suo matrimonio con Vialli, la donna è nota per la sua riservatezza. Originaria del Sud Africa, in passato ha lavorato nel campo della moda. Conclusa la sua carriera da modella, White Cooper ha deciso di dedicarsi al settore dell’arredamento degli interni.

La moglie dell’ex sportivo è infatti diventata un’affermata arredatrice d’interni nel Regno Unito. È stato proprio quando è volata in Inghilterra che Cathryne ha avuto modo di conoscere Gianluca Valli, quando quest’ultimo ha giocato nel Chelsea.

Da sempre molto attenti alla loro privacy, l’ex modella e l’ex calciatore non hanno mai fatto trapelare molto sulla loro storia d’amore. Nonostante questo si sa che i due sono convolati a nozze il 26 agosto 2003, annunciandolo solo una volta concluso l’evento. Dal loro grande amore sono nate Sofia e Olivia.

Sebbene i due abbiano sempre tenuto a mantenere privato il loro matrimonio, Cathryne ha sempre affiancato il marito ad ogni evento. Il 2017 a Gianluca è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Da quel momento in poi la donna, insieme alle loro due figlie, è sempre stata al fianco di Vialli. Purtroppo le sue condizioni di salute sono drasticamente peggiorate, ma la famiglia di Gianluca continua a mostrargli tutto il loro amore.

