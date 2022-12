Gianluca Vialli, periodo natalizio in clinica per la lotta al tumore: raggiunto dalla moglie e dalla sorella

Sono giorni di apprensione per l’ex calciatore della Juventus, Gianluca Vialli, il quale è ricoverato a Londra in una clinica per via delle sue condizioni di salute.

Da cinque anni, infatti, convive con un tumore al pancreas e negli ultimi giorni la situazione sarebbe peggiorata. Dopo aver ricevute le visite della mamma e del fratello, Vialli trascorrerà il periodo natalizio in clinica con la moglie, Cathryn, e la sorella Mila.

Quest’ultimi sono partiti da Cremona nella giornata di ieri per raggiungere l’ex calciatore della Juventus al Royal Marsden Hospital. Non solo parenti, ma anche gli amici sono vicini a Vialli. Nei giorni scorsi, infatti, ha ricevuto la visita di Massimo Mauro.

Sulle sue condizioni di salute resta ancora il massimo riserbo. La famiglia, infatti, vuole la massima privacy in un momento così delicato. L’unica cosa che si può confermare è che Vialli è cosciente e lotta con tutte le sue forze per vincere questa difficile battaglia.