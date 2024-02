Gianluca Vigliotti: giovane promessa del vivaio del Napoli

E’ ormai da diverso tempo che il Napoli non riesce a far emergere nella massima serie italiana calciatori provenienti dal proprio vivaio e pronti a consacrarsi allo stadio Diego Armando Maradona e ai tifosi azzurri.

Ci sono stati tempo addietro Antonio Juliano e Ciro Ferrara, poi Lorenzo Insigne, che ha scalato le vette fino a volare oltreoceano, fino a Gianluca Gaetano che ancora non ha trovato la propria dimensione nell’undici azzurro.

In casa Napoli, però, è attesa l’esplosione di un nuovo profilo che si sta affermando nel panorama delle giovanili. Si tratta di Gianluca Vigliotti, attaccante di appena 18 anni che potrebbe emergere entro i prossimi anni.

Si tratta di una vera e propria promessa del calcio italiano attualmente in forza al Napoli. Non è da escludere il debutto in prima squadra già nei prossimi anni con un progetto ben chiaro per fare di lui una delle bandiere azzurre nel panorama italiano.