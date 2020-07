Gianmarco Onestini: l’ex fidanzata rivela dettagli intimi sulla loro relazione

Gianmarco Onestini è stato protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello spagnolo e per questo è stato partecipante ad una trasmissione nella quale è stato intervistato insieme alla sua ormai ex compagna Adara Molinero. Con quest’ultima la relazione era cominciata nella casa per poi proseguire per poco tempo al di fuori.

GIANMARCO ONESTINI UMILIATO DALL’EX FIDANZATA – La ragazza avrebbe dichiarato importanti aspetti della loro relazione in diretta tv. Innanzitutto ha detto che il suo ex lo avrebbe piccolo. E poi per quanto riguarda i rapporti sessuali ha ammesso di non aver avuto mai un orgasmo.

Alla domanda su come si trovasse sessualmente e come fosse andata l’intesa tra loro due lei ha prontamente risposto: “Non bene. Stavo comunque con lui perché compensava con altro, ero innamorata.

”Lui è molto passionale e molto carino e tenero, però non ha esperienza. Non arrivavo mai all’orgasmo, davvero raramente. Ma io non fingevo di averlo, lui se ne rendeva conto, ma quando finiva per lui andava bene così. Si preoccupava solo di lui”. Dopo poco ha poi detto che i baci di Gianmarco non erano molto apprezzati: “Era come… viscidi, non erano dei bei baci”.

LA RISPOSTA DI GIANMARCO ONESTINI A ADARA MOLINERO: ”MI FAI SCHIFO” – Ovviamente la risposta di Onestini non è tardata ad arrivare e le ha risposto dicendo: “Mi fai schifo perché hai ingannato me e la gente. Hai giocato con i sentimenti e non hai il coraggio di guardarmi negli occhi dopo le bugie che dici. Perché allora mi dicevi che andava tutto bene quando stavamo insieme? Sei bugiarda allora”.

Insomma viste le parole che si sono scambiati sembrerebbe che tra i due sia definitivamente finita ma sarà davvero così? Non ci resta che attendere altre dichiarazioni da parte dei diretti interessati per scoprirlo!