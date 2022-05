Gianmarco Onestini, si scaglia contro Soleil: “Incapace di fare l’opinionista”

Una volta andata in onda l’ultima puntata de La Pupa e Il Secchione Show, Gianmarco Onestini, come gli altri ex concorrenti, è tornato sui social. Commentando quanto avvenuto durante la finale, l’ex Secchione si è scagliato duramente contro Soleil Sorge.

“Incapace di fare l’opinionista” – Come accaduto nel corso delle precedenti puntate, anche nella finale del programma di Barbara D’Urso non sono mancati gli scontri tra Soleil e Gianmarco. La Sorge, come è noto dagli amanti del gossip, è stata fidanzata con Luca Onestini, il fratello dell’ex Secchione.

A dare il via all’ennesimo scontro tra i due è stato il voto di Soleil. Come avvenuto con le altre coppie, anche Onestini e Mila Suarez hanno ricevuto i voti per la loro esibizione. A differenza di Federico Fashion Style e Antonella Elia che hanno dato rispettivamente 10 e 9 alla coppia, la Sorge ha dato loro 0. Una decisione, quella dell’ex gieffina, che ha ovviamente creato non poche polemiche.

Una volta terminata l’esperienza nel reality, Gianmarco ha deciso di commentare quanto accaduto sui social. Nelle sue IG Stories, l’ex Secchione si è scagliato duramente contro Soleil:

“E… un commento a caldo rispetto alla puntata di ieri che è stata la finale. Per quanto riguarda quel giudice che ci ha dato zero nella prova nella quale ci siamo esibiti. Avrete notato la sua zero professionalità e incapacità nel svolgere il proprio ruolo, ha fatto vedere di essere una persona estremamente rancorosa, che non riesce a mantenere l’obiettività quando svolge una funzione come giudice”.