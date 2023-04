Gianmarco Pretelli, la sua storia con Megan: “Non credevo ma tra me e lei c’è una grande sintonia”

Nell’ultima puntata di Verissimo, andato in onda ieri pomeriggio, Gianmarco Pretelli ha parlato della sua storia con Megan Ria. L’ex allievo di Amici non solo ha parlato del suo percorso nel talent, ma anche della storia nata proprio tra i banchi della nota scuola di Maria De Filippi.

“Non credevo ma tra me e Megan c’è una grande sintonia” – A dover interrompere la sua avventura ad Amici, durante la seconda puntata del serale, sono stati Gianmarco e Piccolo G. I due ex concorrenti si sono raccontati ai microfoni di Silvia Toffanin, dove non è mancata una bellissima sorpresa per il ballerino.

Nel parlare della sua eliminazione, l’ex allievo di Alessandra Celentano ha speso bellissime parole per un suo compagno d’avventura. Il ragazzo, infatti, è finito al ballottaggio con Cricca, con cui ha instaurato un forte legame. Nel parlare del cantante, infatti, Gianmarco ha affermato:

“Cricca è veramente un ragazzo d’oro. Mette sempre prima gli altri poi, se c’è spazio, pensa a sé, con i suoi pregi e difetti. Io mi lego poche volte, ma quando lo faccio lo faccio bene. Le mie amicizie si possono contare sul palmo di una mano. Lui ha uno spazio nel mio cuore”.

Pretelli non ha potuto non parlare anche di Megan. Sebbene i due, come rivelato proprio dal ballerino, si conoscevano ancor prima di partecipare ad Amici, il loro sentimento è sbocciato all’interno della scuola di Mediaset. È proprio a Verissimo che Gianmarco Pretelli ha colto l’occasione per dichiararsi:

“Con Megan è stato tutto inaspettato. In realtà noi ci conoscevamo già prima di Amici ma non c’era niente, ci volevamo bene. Là dentro ci si conosce a fondo e in questo caso anche con Cricca, se lo avessi conosciuto fuori, forse non ci avrei avuto quel rapporto. Ad Amici i rapporti sono più intensi. Non credevo ma tra me e Megan c’è una grande sintonia. Non credo che siamo così diversi come dice lei. Ci sono affinità e somiglianze. Sono innamorato. Nei rapporti non sono bravo, se poi ci dobbiamo mettere in mezzo un’emotività così sono ancora meno bravo. Iniziare è stato difficile. Ero incerto, insicuro, ma alla fine è stata la scelta più giusta”.