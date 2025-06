Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: dai riflettori alla vita vera, tra emozioni, imbarazzi e primi momenti insieme

Dopo la scelta avvenuta negli studi di Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara stanno iniziando a costruire la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, i due hanno raccontato le emozioni vissute nei primi momenti di intimità, una volta terminata l’esperienza televisiva.

Il primo vero incontro, senza la presenza costante delle telecamere e del pubblico, è stato carico di emozione e un pizzico di imbarazzo. Cristina ha rivelato che si sono visti per la prima volta “direttamente in camera”, passando da una realtà mediata a un contesto completamente privato e spontaneo. “Mi sembrava di avere 14 anni – ha raccontato – come quando esci per la prima volta con il tuo ragazzo”. Un momento intimo, semplice, reso speciale da una cena sul terrazzo, a base di pizza e lunghe chiacchierate.

Anche Gianmarco ha ammesso che l’inizio della loro quotidianità è stato accompagnato da sensazioni nuove e intense, molto diverse rispetto alla dinamica del programma. “Una bella emozione, con un po’ di disagio… ma positivo”, ha detto.

La relazione tra i due prosegue a distanza, con spostamenti tra Roma e Salerno, ma il desiderio di vedersi rende ogni viaggio più leggero. Non mancano però i primi segnali di gelosia. Cristina ha raccontato un curioso episodio: una sera, dopo aver comprato due cornetti per il dopocena, una discussione legata alla gelosia ha lasciato i dolci intatti fino al mattino. “Quando si ingelosisce cambia completamente espressione e si chiude in sé”, ha detto.

Un legame appena nato, ma già ricco di sfumature e promesse.