Gianmarco Steri verso un nuovo ruolo a Uomini e Donne? Possibile debutto come hair stylist dietro le quinte

Dopo aver conquistato il pubblico di Uomini e Donne prima come corteggiatore e poi come tronista, Gianmarco Steri potrebbe tornare nel celebre dating show di Maria De Filippi, ma in una veste completamente nuova. Secondo un’indiscrezione rilanciata sui social da Amedeo Venza, il 28enne romano sarebbe in trattative per entrare a far parte del team del programma… dietro le quinte, nel ruolo di hair stylist.

Steri, che di professione fa il barbiere e vanta una carriera già ben avviata nel settore — è infatti titolare di due barber shop nella Capitale e organizza corsi di formazione per aspiranti professionisti — potrebbe mettere le sue competenze al servizio del backstage del programma. Un cambio di prospettiva che lo allontanerebbe dai riflettori, ma non dal mondo televisivo, che evidentemente continua a riservargli spazi e opportunità.

L’idea di coinvolgerlo nel team tecnico della trasmissione sarebbe attualmente al vaglio della produzione, che potrebbe ufficializzarne l’ingresso già da settembre, in vista della nuova stagione. Si tratterebbe di un passaggio significativo: da volto in cerca dell’amore sul trono a professionista nel dietro le quinte, contribuendo a creare lo stile dei protagonisti del format.

La voce ha acceso la curiosità dei fan, che ricordano il percorso di Gianmarco come piuttosto intenso e discusso: prima l’interesse per Martina De Ioannon, poi l’esperienza come tronista conclusasi con la scelta di Cristina Ferrara. Ora, lontano da dinamiche sentimentali, potrebbe tornare con forbici e phon, portando il suo tocco personale al look dei partecipanti.

Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma l’indiscrezione ha già fatto il giro del web, alimentando l’attenzione attorno a uno dei volti più recenti ma già ben noti del programma. Se le trattative andassero a buon fine, per Gianmarco Steri si aprirebbe un nuovo capitolo televisivo, meno romantico forse, ma altrettanto centrale nell’universo di Uomini e Donne.