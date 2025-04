Il trono di Gianmarco potrebbe chiudersi senza una vera scelta. A lanciare l’ultima clamorosa indiscrezione è Alessandro Rosica, noto sul web come l’Investigatore Social, che ha fornito un’interpretazione decisamente scottante degli ultimi sviluppi. Secondo quanto riportato, Francesca si sarebbe autoeliminata convinta che il tronista nutrisse un reale interesse nei suoi confronti, ma delusa dal comportamento del giovane romano.

Cristina, l’altra corteggiatrice che sembrava essere tra le favorite per la scelta finale, sarebbe stata invece smascherata. A sostegno delle sue parole, Rosica afferma di avere a disposizione delle prove concrete che testimonierebbero un presunto accordo tra la ragazza campana e Gianmarco, finalizzato a garantirsi un’uscita di coppia già premeditata. Una dinamica che, se confermata, getta ulteriori ombre sull’autenticità del percorso del tronista.

Tutte queste voci alimentano una narrazione ben precisa: Gianmarco potrebbe chiudere la sua avventura sul trono esattamente come l’ha cominciata, ovvero da solo. Nessuna scelta, nessuna storia d’amore, solo una conclusione amara che rischia di far collassare l’intera narrazione costruita nelle scorse settimane. Il suo percorso, quindi, rischierebbe di aggiungersi alla lista sempre più lunga dei cosiddetti “troni fake” che hanno segnato questa travagliata edizione del dating show.

A spezzare una lancia in favore di Gianmarco è intervenuto il suo amico Enzakkione, divenuto un volto noto tra i fan del programma per le sue parodie delle esterne sui social. “Lui è confuso, è vero, gli piacciono tutte e tre le ragazze. Ma ciò che conta per noi è che sia felice. Qualunque sia la sua decisione, noi amici lo sosterremo”.

Nel frattempo, il pubblico si divide tra chi sostiene il tronista e chi accusa l’ennesima messinscena. Non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire se Gianmarco riuscirà a ribaltare il finale o se davvero uscirà da questa esperienza con il cuore ancora vuoto.