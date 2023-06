GIANNI BISMARK: il nuovo singolo è “Non dirmi di no”

Roma, 9 giugno 2023. É disponibile da venerdì 9 giugno in tutti gli store digitali “NON DIRMI DI NO”, il nuovo brano inedito di GIANNI BISMARK.

“NON DIRMI DI NO” è un ulteriore passo avanti nella strada dell’artista romano, una strada costellata di brani inediti che raccontano pezzi della vita e del pensiero di Bismark.

“Stavo passando un periodo complesso ed era uno di quei giorni in cui non mi andava di uscire. Un giorno un amico mi ha letteralmente obbligato ad alzarmi dal divano ed uscire. Mi sono ritrovato ad una festa, in mezzo a tanta gente e il mio sguardo ha incrociato quello di una ragazza. Io guardavo lei e lei guardava solo me. Quella ragazza e quegli sguardi mi hanno dato l’ispirazione per scrivere dopo che per settimane mi sentivo bloccato, senza voglia di scrivere niente. Il giorno dopo sono andato a registrare in studio su una produzione di Yoshi. Lei non sa che ho scritto questo brano per lei, lo scoprirà ascoltando questo brano”.

“NON DIRMI DI NO” arriva dopo “STUDIAMI” (brano prodotto da Yoshimitsu e Gionni Gioielli che riporta Bismark alle radici del rap) e “Panni sporchi” (singolo pubblicato a gennaio e prodotto da FRENETIK & ORANG3 che raccontava l’infanzia, le origini di Bismark).

GIANNI BISMARK ha pubblicato fino ad oggi 4 album. Dopo il debutto da indipendente con il mixtape “SESTO SENSO” (2016) firma con Virgin Records/Universal Music Italia e pubblica nel 2019 “RE SENZA CORONA” e nel 2020 “NATI DIVERSI” (a cui segue il repack “ULTIMA CENA”).

Nel 2021 pubblica “DOCET” che raccoglie brani mai pubblicati prima e nel 2022 arriva a chiudere il cerchio l’album “BRAVI RAGAZZI” (“siamo tutti figli di… ma alla fine siamo dei bravi ragazzi”).

In soli 7 anni Gianni Bismark ha totalizzato oltre 150 milioni di stream grazie a brani come “Meno Solo”, “Università”, “So Finiti I Giochi”, “Passerà” e “Mi Sento Vivo”, solo per citare i principali.

Ascolta qui “Non dirmi di no”.