Gianni Di Marzio: “Il Napoli deve vendere i mezzi calciatori come Machach”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Gianni Di Marzio. L’opinionista televisivo ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ed in particolare su alcuni giocatori presenti nella squadra azzurra.

“Bisogna dare via i mezzi giocatori come Machach. Malcuit non è male nella spinta ma la fase difensiva non la fa, non è un’alternativa valida a Di Lorenzo“.

“Luperto? Buon giocatore ma per me può andar via. Mario Rui può andar via anche lui. Lobotka pure. Elmas lo terrei, è un mio pallino, giocatore giovane e pieno di ingegno, ha piedi buoni ma è stato sfruttato male“.

Per Di Marzio, quindi, il Napoli deve cedere quelli da lui definiti ‘mezzi calciatori’. Tra questi vi è anche Machach, arrivato a Napoli con grandi aspettative ma ancora mai espoloso.

Di Marzio ha infine dichiarato: “Spalletti si è dimostrato un professionista serio. Sembrava che avesse accettato questo gruppo senza rinforzi“.