Gigi Buffon, “Con Ilaria D’Amico ho scoperto l’amore vero”: come ha reagito Alena Seredova?

Dopo dieci anni d’amore e un figlio, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono convolati a nozze. A fa discutere il popolo del web sono state alcune parole pronunciate dall’ex portiere della Juventus durante il matrimonio.

“Con Ilaria D’Amico ho scoperto l’amore vero” – In esclusiva il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti dell’atteso matrimonio dell’ex portiere e della giornalista sportiva. I due sono convolati a nozze a Villa Oliva, a Lucca, davanti a duecento invitati, tra cui Monica Bellucci, testimone della sposa, insieme al compagno Tim Burton.

Nel corso del grande giorno, Buffon a una toccante e romantica dichiarazione d’amore. L’ex sportivo, infatti, ad un certo punto ha ammesso: “Ilaria, grazie a te ho scoperto cos’è il vero amore, non pensavo esistesse”.

Queste parole non sono di certo passate inosservate al popolo del gossip. Come è noto, l’ex portiere è stato sposato in precedenza con Alena Seredova, con la quale ha avuto due figli. In molti, quindi, si sono chiesti cosa avrà pensato la donna nel sentire le parole dell’ex marito.

In tanti sono accorsi sotto all’ultimo post che la Seredova ha pubblicato su Instagram, chiedendole il suo parere su quanto detto da Buffon. La sua risposta? Il silenzio. Alena, infatti, ha preferito non commentare quanto detto dall’ex marito.