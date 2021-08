Gigi D’Alessio e Denise Esposito felici in Costiera: il regalo del cantante per la compagna è da capogiro

Gigi D’Alessio sta per diventare papà per la quinta volta: Denise Esposito, la studentessa napoletana di 28 anni con la quale ha una storia d’amore da circa un anno, è incinta e darà alla luce un altro piccolo D’Alessio.

Una notizia che ha sorpreso non poco i fan del cantante, che fino allo scorso anno lo hanno visto al fianco di Anna Tatangelo, compagna di una vita. Da lei ha avuto il figlio Andrea, mentre i primi tre figli Claudio (32 anni), Ilaria (29 anni) e Luca (17 anni) sono nati dal precedente matrimonio con Carmela Barbato.

I due piccioncini, in attesa della nascita del piccolo, che dovrebbe arrivare in autunno, si stanno godendo le vacanze estive in uno dei posti preferiti in assoluto di Gigi: la Costiera Sorrentina.

La futura mamma, che per celebrare la gioia della gravidanza ha ricevuto un anello di diamanti dal compagno, ancora non si è espressa sui social per quanto riguarda il futuro arrivo, e stessa cosa vale per Gigi, che addirittura fino a poco fa teneva segreta la storia d’amore con la bella napoletana.

Al settimanale Di Più si è confidato però il primogenito di D’Alessio, Claudio, che ha fatto sapere di aver ben accolto la notizia: “Quando arriva un bambino in famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre”.

Tuttavia, come riportato da Fanpage, a quanto pare il cantante sta vivendo la gravidanza in intimità con Denise: “Non so molto”, ha confessato infatti il figlio, “ma una cosa è certa, di fronte ad un grande evento si può solo dire tanti auguri”.