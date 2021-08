Gigi e Denise non si nascondono più, baci hot a Positano: lei una fan di D’Alessio di 26 anni più giovane

Gigi D’Alessio, dopo la rottura con Anna Tatangelo, è tornato a rivedere il sole grazie all’amore e alle premure di Denise Esposito, fan del cantante di oltre 26 anni più giovane. La love story finalmente abbandona il mistero nel quale era ammantata per fare bella mostra di sé nelle romantiche acque davanti a Positano dove i due, sullo yacht di lui, si lasciano in tenere effusioni e aspettano di vedere il frutto della loro unione.

Figlioletto in arrivo – e sarà il quinto per D’Alessio – per la coppia che si gode il meritato riposo sull’Anne Marie, imbarcazione di 30 metri del cantante partenopeo. Una notizia che ha ulteriormente saldato il rapporto tra Gigi e la sua fan dopo i momenti piuttosto difficili dovuti alla separazione da Anna Tatangelo. Il settimanale Chi, sulla Esposito, rivela “Era una sua fan, ha conosciuto il suo mito grazie a un’amica in comune dopo il concerto di giugno 2020 a Capri ed è stato subito colpo di fulmine. Da quel momento i due non si sono persi di vista, tra decine di messaggi e un corteggiamento silenzioso ma insistente da parte di entrambi. Lo scorso Natale, Gigi ha presentato in famiglia Denise. La ragazza, 26 anni più giovane di lui, è nata e cresciuta a Napoli in zona Vomero. Genitori separati, papà nell’esercito, mamma casalinga e un fratello per il quale prova un amore smisurato“.

Il piccolo, di cui ancora non si conosce il nome, dovrebbe vedere la luce in autunno e come detto sarà il quinto erede della dinastia D’Alessio dopo i tre figli avuti dalla prima moglie Carmela Barbato (Claudio, Ilaria e Luca) e ad Andrea, avuto con Anna Tatangelo il 31 marzo 2010. La gravidanza ha entusiasmato il cantante che per la sua nuova famiglia ha deciso di acquistare un casa proprio in quel di Posillipo, vicino a quella della ex Barbato che evidentemente con Denise ha un rapporto migliore rispetto a quello decisamente burrascoso intrecciato con la Tatangelo.

Proprio lady Tata sarebbe la persona che più di tutte sarebbe rimasta sconfortata da tali novità. Il rifiuto netto di Gigi di sposare la collega nonostante un figlio insieme e la decisione di acquistare una nuova casa dopo le tante insistenze di lei nel voler lasciare la tenuta nel quartiere Olgiata di Roma, avrebbero mandato su tutte le furie l’artista di Sora che sarebbe state anche l’ultima a venire a conoscenza della gravidanza di Denise Esposito.

Nonostante le tante batoste la Tatangelo avrebbe comunque ammesso di aver ritrovato il sorriso al fianco dell’attuale compagno, Livio Cori, rapper della scena underground napoletana che nel 2019 ha accompagnato Nino D’Angelo a Sanremo con il pezzo ‘Un’altra luce’. Ma sul rapper partenopeo aleggia da temo anche la voce che sia proprio lui il misterioso Liberato, cantante di cui tutti ignorano l’identità. Che la bella Anna sia riuscita a far calare la maschera al suo nuovo amore napoletano?