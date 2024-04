Gigi Iacomino: “Conte-Napoli, le richieste del tecnico: il vice dovrebbe essere Ciro Ferrara”

L’intermediario e procuratore Gigi Iacomino, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale SpazioNapoli.it, in cui ha rivelato un interessante retroscena riguardo il possibile nuovo allenatore della SSC Napoli: Antonio Conte. Il procuratore, in particolare, ha rivelato che giovedì 25 aprile ha incontrato il presidente De Laurentiis in un ristorante: “Ha ricevuto in particolare due chiamate: una da Antonio Conte e una dal noto agente Federico Pastorello”.

“Si è parlato principalmente di accordi economici e di mercato. La prima richiesta di Conte è stata di 10 milioni, con la controfferta di De Laurentiis basata invece sugli 8 milioni. L’accordo dovrebbe essere stato però trovato sulla base di 9 milioni + eventuale bonus in caso di trionfo Scudetto. Il vice dovrebbe corrispondere al nome di Ciro Ferrara“.

Iacomino ha poi aggiunto i nomi che Conte vorrebbe al Napoli. In porta dovrebbe esserci Elia Caprile attualmente all’Empoli, mentre per rinforzare la difesa dovrebbe arrivare almeno uno tra Kim, Buongiorno e Skriniar. A centrocampo, invece, Antonio Conte vorrebbe proprio un ex Serie A. In lista Amrabat ed Anguissa.

In attacco, invece, continua Iacomino, Conte è a conoscenza dell’addio di Osimhen: “Come punta, il tecnico vorrebbe quindi ottenere uno fra Boniface, Gimenez e Lukaku, suo pupillo e legato ancora una volta a Federico Pastorello”.

“Ci sono conferme anche sponda Retegui, che chiaramente non è stato sondato come post-Osimhen: l’argentino è un’alternativa in caso di già citata cessione per Simeone”, ha aggiunto il procuratore.